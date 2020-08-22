Вирусолог раскрыл причину высокой заболеваемости коронавирусом в США

Вирусолог Константин Чумаков назвал причины высокой заболеваемости коронавирусом в США.

«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах», — объяснил он в интервью РБК.

По его словам, вирус был завезен и на западное, и на восточное побережья, а также в Нью-Йорк, Сиэтл, Сан-Франциско.

Чумаков отметил, что еще один важный фактор – это отсутствие серьезного карантина. Если в Китае и Европе вводились «драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей», не соблюдающих карантин, то в США такого не было.

По последним данным, В США коронавирус выявили у 5,6 млн человек, скончались 175 тысяч, выздоровели 1,9 млн.

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