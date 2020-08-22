Глава ВПП предсказал голод «библейских масштабов»

После пандемии человечество рискует столкнуться с голодом «библейских масштабов», заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли в интервью ТАСС.

По прогнозам программы, число людей, нуждающихся в продовольствии, вырастет на 80% уже до конца текущего года. Так, до пандемии недостаток в продовольствии испытывали 140 млн человек, а к концу года эта цифра может составить 270 млн человек, рассказал Бисли.

«Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», – подчеркнул Бисли.

По его словам, на смягчение последствий пандемии ВПП необходимо около $5 млрд в ближайшие полгода.

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