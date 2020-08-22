СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

Следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле утечку газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — рассказали в ведомстве.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе один ребенок. Еще три человека госпитализированы.

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