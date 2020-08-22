В Москве неизвестный напал на продавщицу секс-шопа ради 11 тысяч рублей

В Москве неизвестный украл из магазина 11 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве.

По данным издания, инцидент произошел в секс-шопе на севере столицы вечером 21 августа. Злоумышленник ворвался в магазин в медицинской маске, избил продавщицу и нанес ей ранения ножом. После этого мужчина украл из кассы 10 тысяч рублей и 1300 рублей личных денег пострадавшей.

Преступнику грозит срок до восьми лет лишения свободы по статье «Разбой».

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