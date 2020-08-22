В Германии за сутки выявили более 2 тысяч новых случаев коронавируса
Германские медики за сутки зафиксировали 2034 новых случая заражения коронавирусом на территории страны, погибли еще семь пациентов. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.
Отмечается, что число заболевших COVID-19 в ФРГ достигло 232 082.
С начала пандемии в стране умерли 9267 пациентов с положительным тестом на коронавирус, выздоровели более 206 тыс. человек.
Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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