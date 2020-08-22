Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США.
Специалисты зафиксировали подземные толчки в 00:39 по времени UTC (03:39 мск). Их эпицентр находился в 147 километрах к юго-западу от города Бенкулу на острове Суматра.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о жертвах или разрушениях не поступала.
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