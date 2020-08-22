Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию

Медицинский авиалайнер с бригадой немецких медиков, прибывший в РФ для транспортировки Алексея Навального, вылетел из Омска в Германию, сообщает РИА «Новости».

Самолет вылетел из Омска около 8.00 по местному времени (5.00 мск). Блогера, который остается в коме, в машине реанимации доставили прямо к самолету. Транспорт следовал до аэровокзала в сопровождении полиции.

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 совершает рейс из Омска в берлинский аэропорт Шенефельд.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Немецкий самолет для возможной транспортировки Навального прибыл в Омск

— ЕС призвал тщательно расследовать инцидент с Навальным

— В организме Навального выявили наличие промышленного вещества