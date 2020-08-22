Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы оказались задержаны и отменены 19 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 4.04 мск, в Домодедово отменили восемь вылетов и один задержали.

В свою очередь, во Внуково отменено шесть рейсов, а в Шереметьево — четыре.

Данные об отмене или задержке рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.