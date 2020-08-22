Навального поместили в реанимобиль и увезли из больницы

Бригада врачей вывезла Алексея Навального из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 и поместила в реанмобиль для траспортировки в аэропорт, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что бригада немецких медиков вывезла блогера из отделения на каталке и погрузила в машину. Поездка в аэропорт, по предварительным данным, составит около 15 минут. В воздушной гавани Навального поместят на спецборт, который должен доставить его на лечение в Германию.

Машину реанимации сопровождает полиция, сообщает агентство.

20 августа самолет, в котором летел Навальный экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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