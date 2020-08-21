Бывшего американского военнослужащего обвиняют в шпионаже в пользу РФ
Бывший американский военный арестован по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщает Минюст США, передает ТАСС.
Отмечается, что обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
«Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс (...), как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», — говорится в сообщении.
В эти годы обвиняемый периодически встречался с представителями российских спецслужб, утверждают власти США.
Отмечается, что в 2008 году Деббинс уволился с военной службы и передал российским агентам секретные сведения, известные ему из-за службы в спецназе.
«Деббинс также предоставил (...) имена и данные о ряде своих бывших сослуживцев», — говорится в сообщении.
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