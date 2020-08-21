Автомобилисты Белоруссии сбили 12 милиционеров

Белорусские автомобилисты совершили 12 преднамеренных наездов на милиционеров. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД республики.

«От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны», — говорится в сообщении.

В МВД не уточнили, когда именно были совершены наезды.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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