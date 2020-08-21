Названы возможные сроки экспорта российской вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года, передает ТАСС.

Он рассказал, что некоторые государства готовы закупать вакцину уже сегодня, однако не готова российская сторона, так как первоначально необходимо решить собственные задачи. В частности, должен пройти цикл апробаций.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

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