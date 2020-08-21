В Москве на прилавках нашли «дышащий» арбуз

Покупатель обнаружил в одном из московских магазинов «дышащий» арбуз. Об этом сообщает «Москва 24».

На опубликованных кадрах мужчина показывает продавщице, что арбуз настолько испортился, что при нажатии на нем остаются вмятины.

«Мы не хотим такой, но нам их привезли», — сказала продавщица. Покупатель отметил, что арбуз непригоден к употреблению в пищу.

«Он дышит, понимаете? Он еще живой», — пошутил он.

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