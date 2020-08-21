ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.

Гебрейесус выразил надежду, что эта вакцина появится настолько быстро, насколько возможно.

При этом, по словам главы ВОЗ, «нет гарантии», что она появится.

«Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии», — заключил Гебрейесус, добавив, что медицине все еще далеко не все известно о последствиях коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тыс. человек.

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