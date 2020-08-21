Жители Алтая ограбили офис микрозаймов, угрожая игрушечным пистолетом

Два молодых мужчины ограбили офис микрозаймов, угрожая игрушечным пистолетом.

Инцидент произошел вечером 9 августа в Горно-Алтайске. 18-летний и 23-летний жители Алтайского края разработали план нападения на офис микрокредитной организации. После этого один из них пошел в помещение организации и, угрожая муляжом пистолета, напал на сотрудницу. Злоумышленник потребовал отдать ему деньги.

В это время второй участник преступления стоял на улице возле здания и наблюдал за окружающей обстановкой.

«Получив денежные средства, грабители с места совершения преступления скрылись, при этом в целях конспирации, во время совершения преступления ими использовались медицинские маски», — говорится на сайте прокуратуры республики.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время проведения следствия.

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