Жители Алтая ограбили офис микрозаймов, угрожая игрушечным пистолетом
Два молодых мужчины ограбили офис микрозаймов, угрожая игрушечным пистолетом.
Инцидент произошел вечером 9 августа в Горно-Алтайске. 18-летний и 23-летний жители Алтайского края разработали план нападения на офис микрокредитной организации. После этого один из них пошел в помещение организации и, угрожая муляжом пистолета, напал на сотрудницу. Злоумышленник потребовал отдать ему деньги.
В это время второй участник преступления стоял на улице возле здания и наблюдал за окружающей обстановкой.
«Получив денежные средства, грабители с места совершения преступления скрылись, при этом в целях конспирации, во время совершения преступления ими использовались медицинские маски», — говорится на сайте прокуратуры республики.
В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время проведения следствия.
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