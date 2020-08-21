Развеян миф о пользе завтраков
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Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важном приемом пищи.
«Считается, что употребление утром еды, богатой углеводами, даст большое количество энергии без риска лишнего веса. Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает», — объяснила она Е1.ru.
Врач добавила, что инсулин повышается как минимум после восьми часов голодания, как раз столько человек тратит на сон. Таким образом, если первый прием пищи будет не утром, а позже, то организм будет еще эффективнее использовать глюкозу.
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