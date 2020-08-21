Медики: Навальный останется в Омске до стабилизации своего состояния

Блогер Алексей Навальный, впавший в кому в результате отравления, будет оставаться в омской больнице, пока его состояние не стабилизируется. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на медиков.

Отмечается, что у прибывших немецких врачей нет возражений касательно этого решения.

Ранее главврач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский заявил, что прибывшие в Омск немецкие специалисты ознакомятся с состоянием госпитализированного Алексея Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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