В организме Навального выявили наличие промышленного вещества

Специалистами химической лаборатории УМВД России по Омской области выявили в организме у блогера Алексея Навального наличие вещества «2-этилгексил дифенил фосфат», относящегося к промышленным химическим веществам.

Отмечается, что концентрацию вещества в ходе исследований установить невозможно.

«Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик», — пояснили в региональном УМВД.

Там добавили, что информацию об обнаружении химического компонента сразу сообщили врачам.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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