Около 20 мигрантов погибли у берегов Канарских островов
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По меньшей мере 20 мигрантов утонули при попытке добраться на двух лодках до испанских Канарских островов. Об этом информирует испанский телеканал Antena3.
Отмечается, что судно с телами пяти погибших человек и 11 живыми нелегалами было найдено в 200 км к югу от острова Гран-Канария.
Немногим ранее гражданская гвардия обнаружила тела еще 15 мигрантов.
В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко увеличилось число лиц, прибывающих в Европейские государства из этих регионов.
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