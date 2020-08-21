Назван диагноз Навального

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал диагноз блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», — заявил он.

Врач добавил, что это может быть вызвано резким понижением уровня сахара в крови.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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