В Оренбурге следователи разыскивают подростков, потушивших Вечный огонь

Следственные органы начали проверку информации о том, что подростки водой потушили вечный огонь в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Оренбургской области.

Ранее СМИ сообщали, что в регионе ведутся поиски троих подростков, который осквернили монумент на проспекте Победы в Оренбурге.

Отмечается, что руководитель следственного управления Вячеслав Зудерман поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, установить личности нарушителей, дать правовую оценку их действиям, а также направить соответствующие данные в органы системы профилактики.

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