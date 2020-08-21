Испытывающие вакцину от COVID-19 в «Векторе» отметили болезненность в месте укола

Шесть из 100 добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в центре «Вектор», отметили болезненность в месте укола. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что первую прививку сделали уже 57 добровольцев, еще 43 получили плацебо.

Как сообщили в ведомстве, болезненность от введения вакцины была незначительной и носила кратковременный характер. Помимо этого, других побочных реакций у добровольцев выявлено не было.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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