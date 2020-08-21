Для постановки диагноза Навальному понадобится еще двое суток

Главврач больницы скорой медицинской помощи в Омске, где находится глава ФБК Алексей Навальный, Александр Мураховский заявил, что на анализы для постановки диагноза потребуется еще двое суток. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что исследования в настоящее время продолжаются.

»[Исследования] продолжаются, они будут идти еще порядка двух суток», — отметил врач.

Ранее Мураховский заявил, что консилиум московских и омских врачей пришел к выводу, что Навального нельзя перевозить в другую больницу из-за нестабильного состояния.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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