Для постановки диагноза Навальному понадобится еще двое суток
Главврач больницы скорой медицинской помощи в Омске, где находится глава ФБК Алексей Навальный, Александр Мураховский заявил, что на анализы для постановки диагноза потребуется еще двое суток. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что исследования в настоящее время продолжаются.
»[Исследования] продолжаются, они будут идти еще порядка двух суток», — отметил врач.
Ранее Мураховский заявил, что консилиум московских и омских врачей пришел к выводу, что Навального нельзя перевозить в другую больницу из-за нестабильного состояния.
Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.
Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.
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