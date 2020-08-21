В Москве в пятницу ожидается до +23°С без осадков

В Москве в пятницу, 21 августа, ожидается до +23°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +21 до +23°C. Ожидается переменная область без осадков. Ветер северо-восточный, северный скоростью 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до +9...+11°C. Ожидается небольшая облачность, по-прежнему без осадков. Ветер северный скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 751 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.