В Крыму арестован подозреваемый в участии в украинском нацбатальоне

Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого по делу в участии в украинском незаконном вооруженном формировании «Батальон им. Н. Челебиджихана». Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в незаконном вооруженном формировании). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

«По данным следствия, в марте 2016 года А. выехал на территорию Украины, где добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана», не предусмотренное законодательством данного государства, действующее в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, cотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Кировского района, который подозревается в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана». В спецслужбе установили, что подозреваемый в 2016 году прибыл на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и прошел в его составе обучение обращению с огнестрельным оружием.

Спустя время мужчина вернулся в Крым, не прекратив поддерживать контакты с членами НВФ и участвовать в преступной деятельности батальона.

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