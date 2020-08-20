В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

«Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений. Снимается режим самоизоляции с людей 65 плюс и хронических больных с 24 августа 2020 года», — сообщается в официальном канале губернатора «Воробьев LIVE».

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

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