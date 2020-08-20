ФБР опубликовало антисемитский документ в Twitter

Аккаунт Федерального бюро расследований (ФБР) США опубликовал в Twitter «Протоколы сионских мудрецов» — скандальный антисемитский документ. Это вызвало бурную реакцию в американском обществе, пишет Washington Post.

Аккаунт ФБР уже успел опубликовать текст с извинениями, где отмечается, что документ был опубликован автоматической системой.

«Мы уже получили сообщения от многих представителей еврейской общины Америки, пострадавших от безответственности, с которой был опубликован этот документ», — говорится в заявлении общины, на которое ссылается издание. Там же призвали ФБР не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.

Издание отмечает, что публикация документа произошла на фоне роста преступлений в отношении евреев, проживающих в США.

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