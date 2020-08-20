Белорусская оппозиция отреагировала на возбуждение дела против Коордиционного совета

Белорусская оппозиция отреагировала на возбуждение уголовного дела против Координационного совета по статье о «Захвате власти». Мнение выразила ТАСС доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

По ее словам, это действие расценивается оппозицией как давление и репрессии в отношении мирных граждан.

«Мы задекларировали <...> намерения, они исключительно мирные, мы не ставим цель захвата власти никакими незаконными способами», — уточнила она.

Притом, как утверждает Ковалькова, все действия Координационного совета оппозиции Белоруссии являются законными и основаны на конституции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

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