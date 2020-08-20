Навальный госпитализирован в реанимацию

Следовавший из Москвы в Томск самолет, на котором летел Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за токсического отравления блогера. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Она уточнила, что Навального госпитализировали в бессознательном состоянии. В настоящее время он находится в реанимации.

Ярмыш предполагает, что блогера отравили. Она рассказала, что с утра он пил только чай.

В свою очередь в омской больнице скорой медицинской помощи № 1 сообщили ТАСС, что Навальный госпитализирован в токсикореанимацию.