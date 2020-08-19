В Ярославской области кот Кузя сбежал из самолета и пропал

В ярославском аэропорту «Туношна» с 17 августа разыскивают кота Кузю, который сбежал из переноски после того, как его запретили поднимать на борт самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что территория аэропорта обнесена глухим забором, поэтому, возможно, питомец не ушел далеко и выйдет к людям.

Хозяин кота Владислав рассказал, что он и его подруга Анастасия живут в Санкт-Петербурге, три недели назад они на поезде приехали в город Ростов Ярославской области к бабушке Анастасии. С молодыми людьми приехал и их кот Кузя. Обратно решили лететь самолетом.

По словам хозяина кота, в день, когда он и его подруга хотели уехать, они прошли все пункты проверки, у животного был паспорт, на который также посмотрели.

«Когда мы подъехали к самолету и стали подниматься на борт, к нам подбежала представительница авиакомпании... начала говорить, что у нас переноска не влезет под сиденья», — рассказал Владислав.

Он отметил, что их попросили либо сняться с рейса, либо отдать кота в багажное отделение, пассажиры согласились, но через несколько минут животное убежало.

Мужчина заявил, что без кота они с его подругой Анастасией не вернутся домой.

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