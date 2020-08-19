В Анапе приезжий напал с ножом на 12-летнюю девочку

Во вторник, 18 августа, уроженец Казахстана напал с ножом на 12-летнюю девочку в Анапе, он не смог объяснить мотив своего поступка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных структурах Краснодарского края.

По данным следствия, накануне девочка с подругой направлялась в библиотеку в 12-м микрорайоне города. Злоумышленник напал на школьницу, ударил ее ножом в область спины и живота, после чего скрылся с места преступления. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь. Подруга девочки не пострадала.

Как отметил источник, задержанный мужчина пока не смог связно объяснить, зачем напал на ребенка.

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