Пограничники не пустили в Белоруссию иностранных журналистов

Пограничные службы Белоруссии не пустили в республику иностранных журналистов, которые пытались въехать под видом туристов, сообщает Sputnik Белоруссия.

Как отмечается, у корреспондентов разных телерадиовещательных компаний обнаружили удостоверения и профессиональную аппаратуру. Однако у них не было аккредитации, позволяющей осуществлять журналистскую деятельность на территории страны.

Ранее официальный представитель ГПК Антон Бычковский заявлял, что иностранцам отказывают во въезде, если они не могут или затрудняются ответить на вопросы о целях своего визита в Белоруссию и другие дополнительные вопросы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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