У Минского тракторного завода произошли задержания

Власти Белоруссии подтвердили информацию о задержаниях у Минского тракторного завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

«Подтверждаю, что есть задержанные», — сказала она. При этом число задержанных не уточняется.

Пресс-секретарь отметила, что подробная информация появится позже.

Ранее белорусские СМИ сообщали о разгоне людей ОМОНом у проходной МТЗ, среди которых были заводчане, накануне написавшие

заявления на отпуск за свой счет. Сегодня они не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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