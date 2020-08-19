Глава Кубани выделил 200 млн рублей на ремонт детских оздоровительных учреждений

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По решению губернатора Вениамина Кондратьева из бюджета Краснодарского края выделено 200 млн рублей на ремонт детских оздоровительных учреждений.

Эта и другие меры поддержки туротрасли предусмотрены планом по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики края. Документ подписал Вениамин Кондратьев.

«Губернатор поставил перед нами задачу поддержать туристическую отрасль, уделив при этом особое внимание сектору детского отдыха. Детские учреждения и при полной загрузке находятся на грани самоокупаемости, а с учетом требований Роспотребнадзора вопрос здесь стоит наиболее остро. Поэтому мы предусмотрели 30 млн в этом году на субсидирование приобретения оборудования для профилактики коронавируса», – отметил вице-губернатор края Игорь Галась.

Всего 200 млн выделено на возмещение затрат на капитальный и текущий ремонт для подготовки к сезону. Будут учитываться работы, проведенные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020-го.

«Важное решение по детскому отдыху – снизить до 0,01% ставку налога на имущество организаций. В комплексе меры поддержки детского отдыха и оздоровления в новом плане оцениваются в сумму порядка полумиллиарда рублей», – прокомментировал вице-губернатор.

Кроме того, для туротрасли помимо уже действующих мер, включающих льготное кредитование, предоставление прямых субсидий на поддержку занятости, налоговые и арендные отсрочки, разработан ряд новых. В частности, в 2021 году затраты субъектов МСП на содержание и ремонт объектов туристского показа будут субсидироваться краем. На эти цели направят 100 млн рублей.

Еще одна мера поддержки заключается в возмещении части затрат по организации туристических событий. Как показывает практика, проведение всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, форумов вызывает всплеск активности малого и среднего бизнеса в смежных направлениях: это загрузка средств размещения, дополнительные услуги в потребительской сфере, нагрузка на сферу общественного питания. На проведение подобных мероприятий в 2021 году будет выделено 30 млн рублей.