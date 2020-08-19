Блогера Пыжа обвиняют в перевозке на Украину секретных данных московского метро
Уголовное дело блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину секретных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ», — говорится в сообщении.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
Андрей Пыж под ником МШ снимает видео о заброшенных зданиях, погибших городах и полусекретных объектах.
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