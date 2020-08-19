Мятежные военные Мали создали Национальный комитет спасения народа

В Мали мятежные военные объявили о создании Национального комитета спасения народа. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что военные призывают к «политическому переходу», который должны привести к выборам, а также обязуются следовать всем международным соглашениям.

Ранее президент Мали Бубакар Кейта объявил о своей отставке после своего ареста мятежными военными.

Как сообщалось, на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны. Руководит восстанием полковник Садио Камара.