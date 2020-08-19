В Нью-Йорке усилили патрули у генконсульства РФ из-за кидающего камни мужчины
Полиция Нью-Йорка усилила патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней кидал камни в здание. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», — сообщили в генконсульстве.
Как сообщалось, мужчина, который атаковал консульство, был задержан 10 августа, но его отпустили на свободу в тот же день. После этого он продолжил свои противоправные действия.
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