В Нью-Йорке усилили патрули у генконсульства РФ из-за кидающего камни мужчины

Полиция Нью-Йорка усилила патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней кидал камни в здание. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», — сообщили в генконсульстве.

Как сообщалось, мужчина, который атаковал консульство, был задержан 10 августа, но его отпустили на свободу в тот же день. После этого он продолжил свои противоправные действия.

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