Пожар произошел в церковной лавке храма в Зеленограде

В церковной лавке Никольской церкви в Зеленограде произошел пожар во вторник, 18 августа. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в экстренных службах.

Возгорание, по данным источника, возникло вечером. Загорелась кровля на площади 20 кв. м. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Известно, что в тушении возгорания принимали участие 52 человека. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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