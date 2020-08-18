Американец изобрел «стреляющее масками» оружие

Американский блогер Аллен Пэн разработал устройство, которое выстреливает защитной маской прямо на лицо человека. Видео со своим изобретением он опубликовал в Twitter.

На кадрах ролика видно, что Пэн сидит напротив «оружия», которое собрано из подручных материалов. В состав конструкции вошли детали от тормозной системы автомобиля, а также баллоны с углекислым газом.

По центру устройства находится медицинская маска, на углах которой находятся специальные утяжелители, которые позволяют закрепить маску на лице после ее выстрела.

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