Под административным арестом в Белоруссии остаются 44 участника протестов

В Белоруссии продолжают находиться под арестом за участие в несанкционированных акциях свыше 40 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает «Интерфакс».

По ее данным, 44 участника протестов в республике размещены в местах содержания задержанных территориальных ОВД. Притом списки данных лиц есть на информационных стендах или у входа в учреждения.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после выборов президента. По данным агентства, всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

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