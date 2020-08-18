Под административным арестом в Белоруссии остаются 44 участника протестов
В Белоруссии продолжают находиться под арестом за участие в несанкционированных акциях свыше 40 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает «Интерфакс».
По ее данным, 44 участника протестов в республике размещены в местах содержания задержанных территориальных ОВД. Притом списки данных лиц есть на информационных стендах или у входа в учреждения.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после выборов президента. По данным агентства, всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.
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