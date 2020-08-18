Цепкало с супругой не пустили на самолет в Варшаву

Экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало и его семью не пустили на самолет, следующий из Киева в Варшаву. Об этом политик сообщил РИА «Новости».

Цепкало намеревался вылететь в Варшаву с женой и двумя детьми, однако сотрудники польской авиакомпании LOT отказали им в регистрации.

«Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», — заявил политик.

По его словам, у всех членов его семьи были действующие шенгенские визы, а также письмо от главного санитарного врача Польши с разрешением не отбывать 14-дневный карантин.

Цепкало посещал Польшу около 10 дней назад, проблем с пересечением границы у него не возникло.

Ранее политик объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

Позже белорусские правоохранители завели на Цепкало уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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