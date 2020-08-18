Нижегородец поздравил дорожную яму с тридцатилетием

Житель Нижнего Новгорода Анатолий Беляев снял видеоролик, где поздравил дорожную яму с тридцатилетием.

«С юбилеем яму пришли поздравить все, кто с большим уважением обходил и объезжал эту влиятельную особу, обладающую особенной глубиной», — сказал Беляев.

По словам мужчины, все ямы района надеются дожить до такого же возраста. Он отметил, что уже два поколения наслаждаются обществом ямы.

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