Нижегородец поздравил дорожную яму с тридцатилетием
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Житель Нижнего Новгорода Анатолий Беляев снял видеоролик, где поздравил дорожную яму с тридцатилетием.
«С юбилеем яму пришли поздравить все, кто с большим уважением обходил и объезжал эту влиятельную особу, обладающую особенной глубиной», — сказал Беляев.
По словам мужчины, все ямы района надеются дожить до такого же возраста. Он отметил, что уже два поколения наслаждаются обществом ямы.
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