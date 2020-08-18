В ВОЗ назвали способ остановить коронавирус

Коллективный иммунитет сможет справиться с коронавирусной инфекцией, необходимо предпринимать меры для ограничения ее распространения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Он отметил, что пока глобальное население далеко от достижения того уровня иммунитета, который позволит остановить данное заболевание.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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