Финские ученые определили, какие продукты борются с похмельем

Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии выяснили, что горох, яйца и семечки борются с похмельем, потому что содержат много аминокислоты L-цистеин. Об этом пишет РИА «Новости».

Ученые провели эксперимент, когда одна группа добровольцев с похмельем употребляла перечисленные выше продукты, а вторая — плацебо.

«Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья», — говорится в заключении.

Аминокислота уменьшала головную боль, тошноту, стресс и тревогу.

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