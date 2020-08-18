На севере Москвы загорелась кровля производственного здания
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На севере Москвы произошел пожар на кровле производственного здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В 3-м Хорошевском проезде горит кровля производственного здания», — рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что площадь пожара уточняется. На место выехали сотрудники МЧС.
По данным из открытых источников, в здании находятся завод железобетонных изделий, производственная компания и магазин.
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