Демонстранты освистали и.о. министра культуры в Минске

Протестующие в Минске освистали и.о. министра культуры Юрия Бондаря на выходе из Купаловского театра. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Бондарь встречался с директором театра Павлом Латушко и его коллегами, уволенными, как считают в коллективе, за поддержку демонстрантов.

На выходе из театра министра культуры встретили криками и оскорблениями. Митингующие не стали слушать его заявление об итогах переговоров.

В итоге чиновник уехал на служебном автомобиле, который заехал за ним в толпу. Демонстранты сначала мешали ему сесть в машину, а потом бежали за ней и преграждали дорогу.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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