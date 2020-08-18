В России выявили еще 4 748 случаев коронавируса

В России за прошедший день выявили 4 748 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Вылечились еще 6 527 пациентов, скончались 132.

Всего в стране зафиксировано 932 493 случая инфицирования, выздоровели 74 628 человек, умерли 15 872.

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