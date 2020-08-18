Два дела возбудили после покушения на главу МВД Южной Осетии

Генпрокуратура Южной Осетии завела дело о покушении на главу МВД по республики Игоря Наниева, автомобиль которого обстреляли в Цхинвале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора Сергея Битиева.

По факту покушения на Наниева было возбужденого уголовное дело по статьям о покушении на жизнь государственного деятеля и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранения, перевозки или ношения оружия.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли машину министра внутренних дел Южной Осетии 17 августа около 23.00 по местному времени недалеко от микрорайона Московский.

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