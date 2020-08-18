Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано у побережья Филиппин
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 124 км к югу от города Легаспи и в 442 км к юго-востоку от столицы Манилы. Очаг землетрясения находился на глубине 15 км.
Информации о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами пока нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
— У Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,7
— Землетрясение зафиксировали в Монголии у границы с Россией