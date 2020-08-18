Более десяти рейсов отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменено 12 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 3.38 мск, в Домодедово отменили восемь вылетов.

В свою очередь, во Внуково отменено два рейса.

Кроме того, в Шереметьево также отменено два вылета.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.

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